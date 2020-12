È stata venduta la caserma dei carabinieri di Varese

È stata venduta per 2,65 milioni di euro la caserma dei carabinieri in via Saffi a Varese. La trattativa è stata gestita da società Aquileia Capital Services, società di Bain Capital Credit specializzata nella gestione del credito con sottostante immobiliare e con una forte esperienza nel Real Estate.

L’immobile di oltre 6.000 mq è composto da due diversi edifici con annesse aree esterne. In particolare, il primo edificio è destinato alle residenze e il secondo è la caserma stessa, divisa a sua volta in tre costruzioni collegate tra loro. L’area esterna comprende aree di passaggio e verdi e un parcheggio, al di fuori della recinzione di sicurezza.

La struttura è stata definita in ottime condizioni grazie alle costanti manutenzioni degli ultimi anni. Rimane riservato il nome dell’acquirente che subentra nella proprietà dell’area e che continuerà a ospitare il Comando varesino dell’Arma dei Carabinieri.

Roberto Moretti, Head of Real Estate Sales Management di Aquileia Capital Services, ha commentato: «Siamo orgogliosi della vendita di questo immobile, che continuerà ad ospitare l’Arma dei Carabinieri. Si tratta di una struttura in ottime condizioni, frutto di costanti lavori di bonifica e manutenzione, in una zona caratterizzata da un mercato immobiliare stabile nonostante le circostanze legate alla pandemia».