Il successo dei corsi di formazione online

La formazione online è un fenomeno in forte crescita, una tendenza iniziata prima della pandemia ma accelerata dall’emergenza sanitaria e dai vari lockdown avvenuti nel 2020.

Secondo le stime della società Research and Markets, il settore globale dell’apprendimento digitale dovrebbe raggiungere un fatturato di 350 miliardi di dollari entro il 2025, favorito dalla maggiore diffusione di internet e dalla riduzione dei costi dell’infrastruttura informatica.

In particolare, si registrano alcune dinamiche significative in questo trend. La prima è l’aumento considerevole del microlearning, un tipo di formazione presente soprattutto in ambito aziendale, progettata appositamente per i dispositivi mobili e concentrata sull’apprendimento iper-specializzato.

La seconda è l’incremento delle richieste per l’alta formazione professionale, per migliorare le proprie competenze e conoscenze ottenendo un vantaggio competitivo per la propria carriera.

Formazione online: attenzione alla scelta delle piattaforme giuste

Il boom dell’e-learning ha portato l’ingresso nel mercato di numerosi nuovi operatori, attratti dal successo della formazione da remoto degli ultimi anni.

Tuttavia, è importante affidarsi a società serie e certificate in grado di fornire corsi online di qualità, per usufruire di un reale valore aggiunto. Ciò vale specialmente in ambito professionale, dove è indispensabile che le risorse proposte dalla piattaforma siano accreditate dagli Ordini professionali di categoria.

Ne rappresentano un esempio i corsi di formazione da seguire online di Unione Professionisti, azienda certificata ISO 9001 che opera nell’apprendimento virtuale e in quello tradizionale in aula, capace di fornire un’ampia scelta di corsi accreditati garantiti.

Le proposte disponibili all’interno del portale sono molteplici, con soluzioni di e-learning che permettono di acquisire crediti formativi riconosciuti per vari tipi di professionisti, tra cui architetti, ingegneri, geometri, periti industriali e agrari.

Rivolgersi a un’azienda qualificata, dunque, permette di ottenere gli ambiti crediti formativi, richiesti obbligatoriamente da molti Ordini professionali per l’aggiornamento continuo e lo sviluppo di nuove competenze.

In questo modo si possono migliorare le proprie conoscenze in diversi ambiti, dall’utilizzo di software alle nuove tecnologie di intelligenza artificiale, dalle lingue alle ultime normative di legge, seguendo un percorso di crescita professionale accuratamente pianificato.

Formazione online aziendale o autonoma?

L’apprendimento a distanza nel settore professionale è una tendenza in grande crescita, un modello molto apprezzato in quanto riesce a soddisfare le esigenze di chi è già inserito nel mondo del lavoro.

Ovviamente le aziende offrono spesso corsi di formazione ai propri dipendenti, tuttavia questo sistema presenta delle criticità. Le risorse infatti sono rivolte alla produttività aziendale, con un focus sulle competenze necessarie all’impresa, inoltre non sempre la proposta è in linea con le necessità del singolo professionista per ovvie ragioni di standardizzazione.

Appoggiarsi a una piattaforma di e-learning, al contrario, permette di trovare soluzioni personalizzate, scegliendo contenuti e un percorso di formazione completamente adeguati alle proprie esigenze personali.

Allo stesso tempo, è possibile maturare conoscenze tecnico-professionali utili non solo per il ruolo ricoperto all’interno dell’azienda, ma anche al di fuori. Ciò permette di fatto di investire nella propria carriera, per sfruttare tutte le opportunità offerte dal mercato.

Formazione professionale: perché scegliere l’e-learning?

Rispetto alle metodologie tradizionali, la formazione online garantisce una serie di vantaggi importanti, a partire dalla maggiore flessibilità dell’e-learning in confronto alle lezioni in aula.

Recarsi presso una sede fisica dopo l’orario d’ufficio non è semplice, soprattutto se il luogo si trova lontano da casa e bisogna affrontare il traffico cittadino. Trovare tempo libero per la formazione professionale diventa dunque molto difficile, con il rischio che in molti abbandonino questa attività.

Un altro beneficio della formazione online è legato all’ampia versatilità dei corsi, accessibili da qualsiasi dispositivo elettronico, come pc, tablet e smartphone, con la possibilità di seguire le lezioni e studiare in ogni momento libero, dalla pausa pranzo alla sera prima di andare a dormire. Inoltre, è possibile contare sul supporto online di tutor e docenti della piattaforma, con servizi di assistenza molto efficienti disponibili in modalità 100% digitale.

Non meno importante è l’opportunità di costruire un percorso formativo su misura, andando a migliorare delle capacità specifiche in base alle proprie prospettive professionali future, integrando competenze direttamente applicabili sul lavoro con altre utili in diversi contesti, come una posizione lavorativa esterna presso un’altra azienda o l’attività svolta in maniera autonoma come libero professionista. Senza tralasciare anche i prezzi competitivi offerti dall’e-learning, un aspetto che assicura a tutti la massima accessibilità per potenziare la formazione professionale.