Supereroi e Babbo Natale consegnano i doni della Casa del giocattolo solidale

Centinaia di giocattoli e Scatole di Natale sono state distribuite ieri, lunedì 21 dicembre, a tanti bambini che li hanno ricevuti con gli occhi pieni di gioia e gratitudine.

A consegnare i doni assieme a Babbo Natale anche Capitan America, Batman e altri mitici personaggi mascherati grazie al grande lavoro di squadra a favore dei più piccoli di cui sono stati protagonisti gli amici dei “Cuorieroi Per Bambini Eroi – Nazionale Italiana Dell’Amicizia Onlus” e i volontari della Casa del Giocattolo Solidale.

“Grazie di cuore per la vostra generosità che ci ha permesso di fare tutto ciò e grazie a Pro Loco Varese e Caesar per l’ospitalità e a 23&20 e Casa Ringhio per le Scatole di Natale donate e la collaborazione ad organizzare questa bella iniziativa. W i bambini”, scrive Ivan Papaleo, fondatore della Casa del Giocattolo con gratitudine.