La regista Mara Tamkovich a Varese, per presentare il film “Sotto il cielo grigio”

Lunedì 10 marzo alle ore 21.00 al cineclub Filmstudio 90 (Varese, Via de Cristoforis 5) verrà proiettato il film “Sotto Il cielo grigio” della regista bielorusso-polacca Mara Tamkovich, che sarà presente alla proiezione per incontrare il pubblico in sala.

Il film, tratto da una storia vera, è ambientato in Bielorussia, nel 2020. Dopo le elezioni truccate da Lukašenko, si susseguono grandi manifestazioni di protesta. La giornalista antiregime Lena trasmette in diretta la brutale repressione di una manifestazione pacifica e viene rintracciata da un drone della polizia. Nonostante ciò, continua la trasmissione e viene arrestata. Il marito di Lena, Ilya, si prepara a un’evacuazione d’emergenza all’estero, ma il regime non ha intenzione di lasciarla andare.

Mara Tamkovich è regista e sceneggiatrice, ma anche giornalista: per quasi dieci anni ha lavorato dall’estero per la Televisione e la Radio bielorussa indipendente, trasmettendo informazione non censurate ai bielorussi. Come regista si concentra si argomenti socialmente rilevanti connessi alla realtà. Under the Grey Sky è il suo primo film, realizzato grazie ad un finanziamento del governo polacco tramite il progetto “Microbudget” per registi esordienti. Il film è stato presentato al Tribeca Film Festival e al Polish Film Festiva di Gdynia (dove ha vinto Premio Migliore opera prima o seconda), per poi giungere in competizione al Torino Film Festival, ottenendo la menzione speciale Scuola Holden.

L’ingresso è riservato ai soci Filmstudio 90 e ARCI. La richiesta di tesseramento deve essere effettuata almeno 24 ore prima. Per inviare la richiesta di tesseramento.

Biglietto d’ingresso intero 6,50€, ridotto soci under 25 4€.

Per maggiori informazioni: filmstudio90@filmstudio90.it