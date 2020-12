The Walking… DAD: la vignetta dei ragazzi

Attualissima, la prima vignetta disegnata dai ragazzi coordinati dalla cooperativa LaBanda per la nostra rubrica Adolescenti nei VentiVenti è autobiografica, gioca con l’inglese e con il titolo di una nota serie tv sugli zombie per raccontare la difficile condizione degli studenti medi che non possono andare a scuola a causa delle restrizioni decise per il contenimento del coronavirus.

La didattica a distanza che è effetto ha sui ragazzi? Nella vignetta la loro risposta.