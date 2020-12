Un albero di Natale all’uncinetto davanti al Comune di Castellanza

Dopo le videoproiezioni sulla facciata di Palazzo Brambilla arriva l’albero di Natale all’uncinetto. Domenica 13 dicembre alle ore 16,00 davanti al Municipio di Castellanza si terrà l’inaugurazione ufficiale dell’albero di Natale realizzato dal gruppo Knit Cafè alla Corte del Ciliegio e lavorato interamente ad uncinetto e aghi.

Il gruppo nasce a Castellanza, presso la Corte del Ciliegio, alla fine di agosto del 2019 a seguito della passione per “fare la maglia” e il piacere di riscoprire il lavoro a ferri e/o all’uncinetto ed ha il patrocinio del Comune di Castellanza. E’ un luogo d’incontro aperto a chiunque per creare uno spazio di relax e di creatività in un contesto informale e divertente.

Tutto ciò con uno sguardo che va oltre la condivisione di pratiche manuali e si rivolge all’intera comunità portando con gli arredi urbani, come panchina, abbraccia albero, copri palo e l’albero natalizio o altri ancora da scoprire, una nota di gioiosa serenità.E’ un ritrovarsi perché con il filo si tessono storie, ricordi, emozioni, racconti e…. vita.

«Sono particolarmente soddisfatta dell’esperienza del Knit Cafè – dichiara l’Assessore ai Servizi Sociali Cristina Borroni -, perché oltre a valorizzare la passione per il lavoro ad uncinetto e a maglia, è un’importantissima occasione di socializzazione e di sensibilizzazione su quanto sia importante considerare la città come casa nostra e contribuire quindi a renderla più bella e vivibile». Le donne del gruppo Knit Cafè desiderano ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a realizzare questo bellissimo addobbo natalizio, sia con il montaggio della struttura che con la realizzazione dei quadrotti di lana.