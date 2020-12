“Un Tello per amico”: il primo libro dell’autrice di Taino Marta Trombetta

Cosa succederebbe se i telefonini diventassero portali verso un mondo fantastico di avventure? Per scoprirlo basta immergersi nelle pagine di “Un Tello per amico“: il primo libro per ragazzi pubblicato dall’autrice di Taino Marta Trombetta con illustrazioni di Mara Angelilli.

L’avventura di Dave, un ragazzo di quattordici anni che vive a San Diego, inizia con un click sull’icona di “TelloGramm”: una app misteriosa apparsa pochi giorni prima di Natale. Dopo aver installato l’app, di fronte a Dave appare una strana creatura dalla forma di cellulare, ma che si muove e parla proprio come un ragazzo normale. Dice di essere un “Tello”, di chiamarsi Steve e invita Dave a seguirlo.

Dave arriva così a TelloWorld: un mondo che si rivela fin da subito fantastico ed entusiasmante, dove tutto è a forma di telefono: è pieno di ragazzi come lui e di cyber ragazzi come Tello Steve. Dave fa le prime conoscenze e vive esperienze straordinarie, ma non passa molto tempo prima che inizino ad accadere alcuni fatti strani. Sembra infatti che qualcuno voglia fare del male ai ragazzi di tutto il mondo usando come mezzo proprio il fantastico mondo di TelloWorld. Cosa succederà a Dave? E soprattutto, come potrà aiutare gli abitanti di TelloWorld e tutti i suoi amici?

“Un Tello per amico” è il primo libro pubblicato da Marta Trombetta. Nata ad Angera per poi trasferirsi a Taino insieme a tutta la sua famiglia, Marta Trombetta è diplomata come perito aziendale corrispondente in lingue estere, ha lavorato come impiegata commerciale, e ora ha aperto una sua attività, ma il sogno di scrivere racconti per ragazzi l’ha accompagnata per molto tempo.

«Le idee sono state sempre molte – racconta l’autrice -, ma tra gli impegni di lavoro e la crescita di mio figlio ho continuato a rimandare». Con l’uscita del suo primo libro “Un Tello per amico” Marta Trombetta ha inaugurato l’inizio di un percorso che verrà arricchito da altri racconti che usciranno nei prossimi mesi. «Quattro libri sono già pronti – spiega l’autrice – e ho già iniziato il quinto».

Il libro si può acquistare da Amazon e in questi punti vendita: libreria Mondadori in via G. Mazzini, ad Angera; edicola in piazza Garibaldi a Sesto Calende; tabaccheria in piazza Santo Stefano a Taino. Lasciando la mail, è possibile scaricare anche alcuni disegni da colorare al sito www.telloworld.net. Inoltre per dicembre è prevista l’uscita su Amazon e nei punti vendita del libro da colorare con tutti i disegni del primo racconto.