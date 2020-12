Uomo colpito alla testa a Oggiona con Santo Stefano, si indaga in ambito familiare

L’aggressione avvenuta nel pomeriggio di ieri ad Oggiona con Santo Stefano è al centro delle indagini dei Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio alle dipendenze del capitano Anna Maria Putortì. Un uomo di 41 anni è finito in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato colpito alla testa da una persona che si è poi dileguata, facendo perdere le proprie tracce e lasciando a terra la vittima sanguinante e agonizzante.

Le indagini sembrano, comunque, aver trovato una direzione che è quella dell’aggressione in ambito familiare anche se le altre piste non vengono tutt’ora escluse. Il cerchio, però, si starebbe stringendo attorno ad una persona che la vittima conosceva bene. Al momento, però, non risultano provvedimenti cautelari nei confronti del presunto autore di quest’aggressione, così come i motivi che possono averla scatenata. La vittima rimane ricoverata in gravi condizioni.