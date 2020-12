Varese Ideale difende il consigliere provinciale Barcaro e va al contrattacco di Galimberti

La lotta politica non va mai in ferie, tanto meno in una città che tra qualche mese sarà chiamata a eleggere il sindaco. E così a Varese prosegue il braccio di ferro sul consigliere provinciale Alberto Barcaro, prima attaccato dal Partito Democratico per una frase contestata relativa al “Vaccination Day” e ora difeso a spada tratta da Varese Ideale.

Il coordinatore cittadino del movimento di centrodestra, Mattia Cavallini, supportato dal consigliere comunale Stefano Clerici, va al contrattacco del sindaco Davide Galimberti: «In una giornata storica per la lotta contro il Covid il sindaco trova il tempo di fare propaganda elettorale chiedendo le dimissioni del consigliere Barcaro, colpevole di aver definito “folcloristico” il clima attorno alla campagna vaccinale. Del resto c’è una grande differenza tra Barcaro e Galimberti, il primo è noto per essere un uomo del fare in prima linea in tutte le emergenze insieme alla protezione civile, con l’unico scopo di risolvere i problemi invece il secondo è noto ormai ai Varesini per essere presente su giornali ma assente in città e nei problemi reali dei varesini».

Barcaro, va ricordato, in Provincia ha la delega alla Protezione Civile. «Sicuramente in questa triste vicenda viene fuori l’appartenenza partitica di Galimberti, il PD, che tra i suoi più noti showman ha il presidente De Luca che oltre al solito suo folclore salta pure la fila per il vaccino senza rispettare chi ha davvero diritto ad averlo – proseguono Cavallini e Clerici – Cari Varesini, oggi inizia un percorso importante che nei prossimi mesi ci condurrà ad un ritorno graduale alla vita normale, finalmente abbiamo un’arma contro il Virus e non c’è spazio per polemiche da campagna elettorale. In conclusione siamo felici del lavoro svolto dal consigliere provinciale Barcaro che si è sempre fatto trovare pronto come nella gestione del punto tamponi delle Fontanelle».