Volley, Marco Fenoglio non è più il coach della Uyba

Le strade della UYBA Volley e dell’allenatore Marco Fenoglio si separano.

Lo ha annunciato la società di pallavolo di Busto Arsizio, che in una stringata nota comunica che UYBA e allenatore «hanno consensualmente interrotto il proprio rapporto di collaborazione».

«UYBA volley ringrazia il coach per il lavoro svolto in questi mesi e gli augura il meglio per il suo futuro personale e professionale – si legge nel comunicato -. La squadra biancorossa sarà affidata all’attuale secondo allenatore Marco Musso».

La squadra è reduce da un andamento altalenante in campionato ed è appena uscita dalla “bolla” di andata di Champions League a Scandicci durante la quale ha vinto una partita al quinto set e ne ha perse due. Si sono alternate prestazioni altalenanti di tante atlete, ma in molte hanno avuto diversi problemi tra Covid e infortuni per cui non c’è stata la possibilità di trovare il giusto amalgama e la continuità che serve per ottenere risultati.