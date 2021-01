Al Palaborsani di Castellanza un punto tamponi rapidi e molecolari

Un punto drive-throught per effettuare tamponi rapidi e molecolari privati al Palaborsani di Castellanza. L’Hub aprirà a breve nel parcheggio del palazzetto di proprietà del Comune di Castellanza e gestito dal Legnano Basket Knights che con la sua società Sport+ Knights Event, insieme a Life-Brain, ha allestito il punto tamponi su prenotazione.

«I lavori – fa sapere il direttore del Palaborsani, Antonio Fagotti – saranno terminati a breve. Sui nostri social e sul nostro sito saranno disponibili tutte le informazioni e le modalità di prenotazione. Un servizio per il territorio di cui si fa carico il Palaborsani».

L’organizzazione del Legnano Basket sta inoltre lavorando per rendere l’hub attivo e abilitato per quando saranno disponibili i vaccini:. «Il Comune ha dato in gestione il Palaborsani al Legnano Basket che ha avviato questa iniziativa – spiega il sindaco di Castellanza, Mirella Cerini -. Non abbiamo dovuto rilasciare autorizzazioni se non la SCIA, come viene richiesta da prassi, ma naturalmente siamo stati informati e ne abbiamo discusso. Sicuramente un servizio per la cittadinanza soprattutto se dovesse diventare hub per i vaccini»