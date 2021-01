Aliante decollato da Calcinate del Pesce atterra d’emergenza in un campo di Bardello

Un aliante dal campo volo di Calcinate del pesce ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza in un campo di Bardello. I piloti del velivolo hanno registrato un’anomalia nella fase di decollo, quando ancora erano attaccati all’aereo da traino.

Alla fine l’equipaggio ha optato per un atterraggio d’emergenza in un prato che garantiva le giuste distanze di sicurezza dalle abitazioni nei pressi di via Masaccio a Bardello.

Sul posto sono accorsi i mezzi dei vigili del fuoco e del personale sanitario ma le due persone a bordo non hanno avuto bisogno di ricovero.