Arrestato l’ultimo dell’anno con un chilo di droga

È stato arrestato l’ultimo giorno dell’anno, con un chilo di droga che aveva nascosto nell’appartamento che aveva appena affittato. In manette è così finito un 26 enne italiano che è stato arrestato dalla Squadra Mobile – Sezione Antidroga perché trovato in possesso di circa un chilogrammo tra hashish e marijuana e mezzo chilogrammo di MDMA. L’attività investigativa era iniziata da una serie di informazioni reperite dagli Agenti della Narcotici, circa un giovane ben addentrato nel mondo dello spaccio di cannabinoidi e droghe sintetiche, con particolare predilezione per l’utilizzo di mezzi informatici.

Già conosciuto agli operatori per i suoi precedenti specifici, è stato monitorato con discrezione poiché, dalle informazioni apprese, la sua residenza non corrispondeva con il deposito della droga. Alla vigilia di capodanno, le forze dell’ordine hanno scoperto l’esistenza di una vecchia abitazione in provincia di Varese, dove è stato fermato per un controllo.

Nonostante un primo e ovvio tentativo di depistare gli Agenti, il giovane si è arreso all’evidenza e ha condotto gli stessi in un piccolo appartamento, risultato in seguito esser stato preso in affitto da pochi giorni, al cui interno sono stati trovati diversi sacchetti sigillati sottovuoto contenenti sia marijuana sia hashish, un sacchetto del peso di circa 500 grammi con all’interno sostanza cristallina risultata essere MDMA, il kit completo per pesare e confezionare sottovuoto la droga e denaro contante ritenuto il provento dell’attività. Il 26enne è stato quindi tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di marijuana/hashish e droghe sintetiche e, su disposizione del P.M. di turno della Procura di Varese, associato presso la locale Casa Circondariale.