Astuti (Pd): “Con Airoldi e i sindaci della zona chiedo risposte certe per l’ospedale di Saronno”

Samuele Astuti, consigliere regionale del PD, di cui è capogruppo in Commissione Sanità, fa da eco alle istanze del sindaco di Saronno, Augusto Airoldi e dei suoi omologhi di zona, che chiedono risposte certe circa l’Ospedale di Saronno, da anni soggetto non solo ad un progressivo ridimensionamento a livello strutturale ma anche di personale medico e socio-sanitario.

«La richiesta di Augusto Airoldi – afferma Astuti – che si fa portavoce delle preoccupazioni non solo dei sindaci ma anche di associazioni e comitati delle aree servite dal nosocomio di piazza Borella, è importante ed in quanto tale va non solo ascoltata ma accolta. È tempo che Regione Lombardia esca allo scoperto e faccia capire qual è il reale piano che sta predisponendo per l’ospedale saronnese. La struttura, che serve 180 mila persone su quattro province, sta subendo un graduale ridimensionamento e, come giustamente sottolineato dal sindaco, sta assumendo le sembianze di un poliambulatorio più che di un ospedale».

«Mi auguro – conclude Astuti – che la giunta non faccia cadere anche questo appello nel vuoto, come ha fatto con le manifestazioni e i presidi di settimana scorsa. Dal Partito Democratico massimo appoggio ai sindaci che, in un momento delicato come quello attuale, devono fare i conti con una situazione di stallo per cui, a causa del totale silenzio della Giunta, non si prefigura alcuno sblocco nel breve periodo».