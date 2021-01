Bardello contro il passaggio dei tir: “Si vieti la circolazione sulla SP18”

Basta camion nel centro di Bardello. La circolazione dei mezzi pesanti per le vie del paese torna a creare polemica. Il Sindaco Luciano Puggioni richiede, per l’ennesima volta, l’intervento dell’ente Provincia per vietare la circolazione sulla strada Provinciale SP18 ai mezzi di trasporto superiori alle 42 tonnellate. L’ultimo episodio ha reso urgente la domanda di sicurezza.

Tutto parte da una grave rottura ad una condotta importante dell’acqua situata in Via Mazzini a Bardello, lungo la strada Provinciale SP18 che collega Biandronno. Si tratta del secondo problema in pochi anni. I tecnici sono subito intervenuti ma solo attorno alla mezzanotte hanno individuato la tubazione.

Come avvenuto la volta precedente, il tubo appariva tranciato di netto. A impensierire non è solo il danno alla condotta ma anche la fuoriscita di acqua che va a infiltrarsi sotto terreno creando uno scompenso statico a delle abitazioni limitrofe. Sulle case sono state progressivamente individuate delle crepe sulle pareti interne e esterne, tanto da richiedere lo sgombero di tre famiglie.

La ragione di questi problemi, secondo l’amministratore di Biandronno, è da ricercare nel passaggio continuo di automezzi di grosse portate di peso, che trasportano ghiaia e conglomerato bituminoso: « Questi – commenta il sindaco Puggioni – invece di percorrere la superstrada Besozzo / Vergiate, strada più consona a quei mezzi di trasporto ma con qualche insidia per la presenza di semafori, autovelox o pattuglie della Polizia Stradale che ne controllano il peso legale, preferiscono utilizzare la Provinciale Bardello / Vergiate lungo la quale, non essendoci controllo, possono tranquillamente fare ciò che la strada statale non gli permette. Oltretutto i mezzi che trasportano il conglomerato bituminoso (asfalto), sono la causa delle tante lamentele e proteste dei residenti di Bardello in quanto durante il transito, rilasciano un forte odore di catrame che rende l’aria irrespirabile».

L’amministrazione di Bardello è dal 2015 che chiede un intervento della Provincia sulla SP 18 di sua competenza, con il divieto di transito agli automezzi superiori alle 42 Ton.

Il Comune vorrebbe che si creasse un anello con un senso unico per tutti gli altri autocarri . La strada poi, particolarmente stretta nell’abitato di Biandronno, provoca anche problemi alla viabilità ordinaria quando a incrociarsi sono proprio mezzi di tale portata.

« La SP 18, dai rilevamenti effettuati, – fa notare Puggioni – registra il transito di circa 10.000 automezzi al giorno e 1.500 autocarri. È una strada strategica ma con molte criticità. Avevo inoltre richiesto nel 2017 alla Provincia la formazione di un passaggio pedonale rialzato, per dare sicurezza ai pedoni e per far rallentare i veicoli (compresi gli autocarri), che in entrata a Bardello da Biandronno viaggiano a velocità molto elevate. Mi era stata fatta la promessa ma, a distanza di anni e con i vari cambi di assessori e Funzionari Tecnici, ho appena ricevuto risposta che dice “se vuoi il passaggio pedonale rialzato te lo paghi tu”! Dopo varie promesse è da due anni che aspettiamo l’asfaltatura di un pezzo della SP 18 che attraversa il Centro abitato, ma ancora una volta niente! I miei Cittadini sono esausti a forza di sopportare tutto questo, spero di riuscire a tenerli ancora calmi perché sono preoccupato che stavolta non si limitino ad appendere le lenzuola ai balconi e alle ringhiere».