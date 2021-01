Cani nel Cuore e Spazio Zero lanciano l’iniziativa delle scatole della Befana

Cani nel Cuore lancia l’iniziativa “Scatole della Befana” per i suoi ospiti pelosi, e Spazio Zero Giovani la accoglie. “Cani nel Cuore” è una pensione e asilo diurno a conduzione familiare situata a Gorla Minore che, dal 2019, collabora con altre associazioni nel salvataggio e nella cura di cani (non solo) orfani e abbandonati. La struttura è sempre alla ricerca di volontari e mette a disposizione anche servizi di toelettatura e dog-sitting. Maggiori indicazioni si possono trovare sul loro sito www.caninelcuore.it.

In questo momento di difficoltà generale, il canile ha pensato di chiedere una mano ai Comuni circostanti attraverso la donazione, da parte dei cittadini che vorranno aderire, di una scatola – o sacchetto, o contenitore – al cui interno inserire una cosa calda (coperte, cucce o indumenti per cani), un accessorio (giochi, guinzagli, collari o pettorine) e qualcosa da mangiare. L’Associazione giovanile Spazio Zero si occuperà del loro ritiro domenica 17 gennaio, dalle 14 alle 17.30, in via Roma 26 a Gorla Maggiore. Per chi fosse impossibilitato ad uscire, è previsto anche un ritiro a domicilio chiamando Alessio al 333 585 5665.

La cooperazione nasce dall’idea di giovani volontari di Gorla Maggiore, appartenenti ad entrambe le realtà locali, che desiderano fare rete per sensibilizzare e informare la comunità riguardo questa tematica, muovendo passi concreti verso di essa.