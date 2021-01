Cashback di Natale, oltre 3 milioni di italiani riceveranno una media di 68 euro a testa

Sono stati 5,8 milioni gli italiani che si sono iscritti al Cashback di Natale e riceveranno rimborsi per oltre 222 milioni di euro (il governo aveva stanziato 300 milioni, ndr). In media riceveranno rimborsi da circa 68 euro direttamente sul conto. Sono stati 3,2 milioni gli iscritti alla piattaforma “Io” che sono riusciti a raggiungere le 10 transazioni necessarie ad ottenere il rimborso che, secondo quanto riferisce il Ministero dell’Economia, verranno erogati a partire da febbraio ed entro il 1° marzo.

È questo il bilancio dell’iniziativa lanciata dal governo per spingere i cittadini ad utilizzare metodi di pagamento elettronici, favorendo le attività commerciali fisiche e la lotta all’evasione fiscale. Un risultato che è stato raggiunto con 63 milioni di transazioni di cui la metà per acquisti sotto i 25 euro. Palazzo Chigi parla di un «successo oltre le previsioni per l’incentivo alla moneta elettronica» e ora si guarda alla seconda fase che è iniziata il 1° gennaio e che durerà sei mesi e scatterà al raggiungimento del numero minimo di 50 transazioni.