Comincia da Induno Olona il viaggio online nella sostenibilità in Lombardia

Partirà da Induno Olona “Sharing days. Diario di viaggio della sostenibilità in Lombardia”, il progetto con cui Confservizi Lombardia, apre il nuovo anno e per il quale ha ottenuto il patrocinio della Commissione Europea, di Anci Lombardia, Fonservizi, Legambiente e Utilitalia.

A partire dal 29 gennaio 2021, dalle 10.30 alle 13.00, con un appuntamento a cadenza mensile da gennaio a giugno 2021, una serie di incontri on line permetterà di conoscere e dialogare con chi ha fatto della sostenibilità uno stile di vita, in azienda e fuori.

E il primo appuntamento sarà con Carlsberg, che con il progetto Together Towards ZERO esprime la sua visione per un domani migliore. Il programma infatti afferma le ambizioni e gli obiettivi che l’azienda intende raggiungere al 2030: Zero carbon footprint: 0% emissioni di CO2 – 30% riduzione delle emissioni durante il ciclo di vita; Zero water waste: 50% riduzione del consumo d’acqua nei birrifici – Lavorare in partnership per salvaguardare le risorse d’acqua condivise nelle aree ad alto rischio; Zero irresponsible drinking: tutti i mercati migliorano sul consumo responsabile; Zero accidents culture: 0 infortuni sul lavoro.

«Da tempo in Confservizi Lombardia e all’interno delle nostre aziende – spiega il Alessandro Russo, presidente dell’associazione che rappresenta le aziende dei servizi pubblici locali sul territorio regionale – stiamo lavorando sul tema della sostenibilità. Ne è nato un progetto condiviso costituito da una serie di incontri per raccontare come mondi apparentemente lontani da noi hanno affrontato i temi della sostenibilità dal punti di vista economico, del personale, della produzione… Abbiamo scelto un format misto, una parte webinar che serva a tutti coloro che hanno interesse a crescere e lavorare su questi temi. Vorremmo fosse un progetto di respiro internazionale rivolto non solo agli addetti ai lavori e ai profili di vertice, ma anche tutti coloro che lavorano all’interno delle nostre aziende, e sia per tutti occasione di crescita. Alla fine, a giugno in occasione della nostra assemblea annuale, si comporrà un diario in cui avremo raccolto le migliori pratiche che ci hanno arricchito e aiutato a crescere».

Il viaggio che parte con l’esperienza internazionale di Carslberg e un focus su Ambiente e clima in cui interverrà Antonella Reggiori, esperta di temi di sostenibilità ed economia circolare, continuerà a febbraio parlando di sostenibilità ed economia con Fabio Moliterni Analysis and Research di Etica Sgr. A marzo invece si parlerà di sostenibilità e persone con Raoul Romoli della Venturi Communication and Public Relations Director del Gruppo Ferrero. Ad aprile si parlerà di sostenibilità e lavoro con Marco Gisotti autore del libro ‘100 green jobs per trovare lavoro. Guida alle professioni sicure, circolari e sostenibili’. A maggio invece il taglio sarà sull’innovazione tecnologica con Eugenio Sapora, country Manager Italy di Too good to go – app contro lo spreco alimentare, per concludere a giugno con l’importanza di fare rete per la sostenibilità.

Per poter partecipare , all’incontro, che è gratuito ma con obbligo di iscrizione basta compilare il form, fino ad esaurimento dei posti disponibili.