Controllo accessi nei luoghi pubblici durante la pandemia

In seguito all’emergenza Covid, mettere in sicurezza le proprie aziende e i luoghi quotidianamente frequentati da clienti, pazienti e dipendenti è ormai un esigenza da prendere seriamente in considerazione.

Nel mondo delle imprese, la salvaguardia della sicurezza delle persone e dei beni che rappresentano il relativo core business passa principalmente dal ruolo strategico rivestito dal sistema di controllo accessi. Installarne uno all’interno dell’azienda è di cruciale importanza per regolare il transito sia delle persone e dei mezzi che passano mediante un varco, assicurando, di fatto, il necessario livello di protezione.

Come funziona un sistema di controllo accessi in ottica aziendale?

Installare un sistema di controllo accessi sulle porte automatiche d’ingresso degli uffici dell’azienda vuol dire sostanzialmente puntare su una tecnologia che permette sia l’ingresso che l’uscita. Alla centrale di super-visione tocca il compito di effettuare la lettura del badge con le relative credenziali di accesso.

Gli stessi principi, ad esempio, valgono anche per i tornelli, posizionati fuori dagli uffici dell’impresa: il loro scopo di fondo, infatti, è quello di impedire l’accesso nel perimetro aziendale agli estranei e al personale non autorizzato.

Poi vi sono le barriere automatiche, sempre più in voga, per la gestione affidabile dei varchi nelle zone industriali o negli accessi aziendali: l’intento principale verte sulla necessità di regolare al meglio il flusso di veicoli, fornendo se necessario soluzioni ottimali in termini di parcheggio. Naturalmente, solo per il personale autorizzato. Da notare che nelle realtà imprenditoriali dotate di garage sotterranei, le barriere automatiche sono utilizzate oramai da anni.

In seguito all’esplosione della pandemia da Covid-19, numerose imprese hanno iniziato a rafforzare i controlli puntando sui disinfection gate. Noti come postazioni con disinfettante o pedane disinfettanti, si rivelano utilissime nei contesti lavorativi, dove si registra il flusso di un numero considerevole di persone. In genere, il riferimento ai lavoratori in forza all’impresa è chiaro. Tuttavia, spesso, occorre tenere conto anche dei clienti in transito. Queste strutture, realizzate in acciaio inossidabile, dispongono di sensori integrati con augelli, la cui mission di fondo verte sulla dispersione di disinfettante sulle persone che passano all’interno del gate. Il tutto senza necessità di contatti fisici. In genere, il loro montaggio è una costante negli uffici, nei palazzi, negli impianti di produzione e nei magazzini. Non c’è al momento soluzione più immediata per ciò che concerne la disinfezione delle persone, in quanto questa avviene sotto forma di nebulizzazione del disinfettante.

Basta una semplice attivazione iniziale. Dopodiché le operazioni sono automatiche. Da notare che nel momento in cui lo spray entra in contatto con i vestiti o con la pelle non si registrano problemi.

Meritevoli di attenzione, poi, sono anche le bussole antirapina, molto diffuse nei contesti aziendali a rischio furti. Utilizzarle vuol dire aumentare il livello generale di sicurezza e assicurarsi una maggiore tranquillità. Il motivo? Il sistema risulta più sicuro da eventuali attacchi di malintenzionati e il controllo delle persone relativamente all’accesso ai locali è monitorato al meglio. Tra bussole cilindriche, bussole porte rotanti e bussole ante manuali c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Quali sono i vantaggi basilari nel ricorso ad un sistema di controllo accessi?

Le imprese decidono sempre più frequentemente di puntare su una tecnologia all’avanguardia per quanto riguarda il ricorso al sistema di controllo accessi.

Di motivazioni ce ne sono davvero a iosa. Ecco le più importanti:

Controlli accurati : tenere sotto controllo gli accessi è fondamentale. Per questo motivo, si ricorre spesso alla presenza di personale specializzato, talvolta proveniente da ditte di sorveglianza esterne, al fine di monitorare quanti entrano ed escono da una determinata area. Sicurezza : incrementare il livello di protezione è importantissimo, specie al giorno d’oggi. Con sistemi di controllo accessi sofisticati è possibile decidere chi può varcare una specifica area. Salute : all’interno dell’azienda ci possono essere sostanze tossiche e, di conseguenza, nocive per la salute. Solo il personale può entrare qui con tutte le attrezzature necessarie. Ne consegue, quindi, che è sempre bene tutelare l’accesso al personale non qualificato.

Controllo accessi: quali sono i sistemi che più vanno per la ragione nel mondo delle imprese?

I vertici dell’impresa insieme al personale addetto alla sicurezza tendono sempre a scegliere la soluzione più adatta alle esigenze aziendali, specie quando si tratta di sistemi di controllo accessi.

Ecco, pertanto, le soluzioni maggiormente diffuse:

Sistemi elettronici con tecnologia RFID : questi sistemi di controllo consentono l’apertura delle serrature delle porte automatiche, una volta che il chip, presente sul badge del personale autorizzato, è stato letto. Oggigiorno, la tecnologia ha fatto passi da gigante: può capitare infatti che il badge possa essere smarrito o peggio ancora che finisca nelle mani di malintenzionati. Affinché il personale non autorizzato non varchi determinate soglie di ingresso, è possibile aggiungere ai suddetti sistemi elettronici con tecnologia RFID tutta una serie di parametri biometrici, quali ad esempio le impronte digitali o la forma dell’iride. In questo modo, ciò che è certo è che il livello generale di sicurezza viene innalzato in maniera sensibile. Sistemi meccanici : la logica di funzionamento dei seguenti sistemi di controllo verte principalmente sull’impiego di chiavi inserite nelle bacheche elettroniche. L’accesso, pertanto, viene autorizzato tenendo conto delle credenziali, conferite a monte. Sistemi elettronici sprovvisti di cablaggio : i controlli di accesso vertono sul ricorso su una serratura elettronica che è a tutti gli effetti indipendenti. La sua alimentazione avviene mediante un’apposita smartcard, dove sono archiviati i dati sensibili per controllare l’accesso alle varie strutture. Tutto il sistema in questione può essere gestito nella tranquillità più assoluta, mediante l’ausilio di un semplice dispositivo mobile. Sistemi elettronici con bluetooth o con tecnologia NFC : grazie ad uno smartphone oppure ad un tablet, garantiscono l’apertura della serratura. I dispositivi mobili, infatti, leggono il rispettivo codice identificativo.

Conclusioni

Denominatore comune dei sistemi di controllo accessi appena presentati è che permettono un’accurata regolamentazione dei varchi e delle aree aziendali dove si registra il transito di persone e mezzi. In tutti questi casi, per qualsiasi realtà imprenditoriale, è bene lasciarsi consigliare dalle aziende installatrici leader di settore. Idem per l’installazione. Ad occuparsene può essere infatti solo personale con pluriennale esperienza in materia.

La sicurezza in ambito aziendale è oggi più che mai importante.