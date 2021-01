Disturbi visivi: le lenti a contatto adesso si cercano online

Nel nostro paese sono molti gli adulti che soffrono di almeno un disturbo della vista. Lo rivela una relazione del Ministero della Salute, secondo la quale si parla di un rapporto di 43 persone su 100.

Per correggere questi difetti durante le ore più frenetiche della giornata, spesso molti italiani ricorrono alle lenti a contatto, di cui negli ultimi anni sono aumentate anche le ricerche online. Attualmente, infatti, sono numerosi i portali specializzati in grado di fornire agli utenti una vasta gamma di prodotti, assicurando al contempo maggiore convenienza rispetto ai negozi fisici.

Come scegliere le lenti a contatto

In commercio esistono diversi tipi di lenti a contatto, in grado di correggere diversi difetti della vista a seconda del modello.

La miopia, ad esempio, necessita di lenti a contatto cosiddette “negative”, ove il valore seguito dal segno meno indicherà le diottrie mancanti utili a focalizzare la visione da lontano.

Alle volte, alla miopia si associa anche l’astigmatismo, che può essere a sua volta corretto con le lenti a contatto giuste: si tratta di un disturbo che si manifesta soprattutto – ma non esclusivamente – in età pediatrica, determinando una visione poco nitida dei contorni, sia da lontano che da vicino.

Lenti a contatto positive saranno invece utili per chi soffre di ipermetropia o presbiopia, in associazione o meno con l’astigmatismo: in questi casi, è la visione da vicino a non essere ottimale.

Soprattutto in età avanzata, tali problematiche diventano molto diffuse a causa della progressiva sclerosi del cristallino ed è possibile ovviare con il giusto bilanciamento di diottrie grazie alle lenti a contatto più indicate.

Lenti a contatto: giornaliere, quindicinali o mensili?

Come già accennato, i modelli di lenti a contatto presenti sul mercato si contraddistinguono per la diversa durata.

Le giornaliere, indossabili per 24 ore, sono caratterizzate da grande morbidezza e flessibilità. Di solito, si prediligono qualora il disturbo visivo, qualunque esso sia, risulti abbastanza lieve da non richiederne l’utilizzo continuativo ma piuttosto occasionale.

In alternativa, quando il difetto è più importante, è possibile optare per le lenti quindicinali o per quelle mensili, che presentano un diverso grado di morbidezza a seconda dei materiali impiegati per la loro realizzazione: in ogni caso, è bene ricordare che tendenzialmente a una resistenza maggiore corrisponde anche una certa rigidità.

Per usare queste lenti tutti i giorni occorre lasciarle in soluzione fisiologica ogni sera per qualche ora, in modo che la mattina dopo siano correttamente disinfettate e pronte all’uso. Durante la giornata, inoltre, si possono utilizzare colliri di lacrime artificiali se si accusa secchezza negli occhi.

Lenti a contatto: come riconoscere le migliori?

Morbida o dura che sia, la lente a contatto non dovrebbe mai curvarsi oppure rompersi: per questo, le migliori vengono sottoposte a una lavorazione particolare chiamata spincast, che le rende molto elastiche e adattabili, purché utilizzate correttamente.

Ai bordi arrotondati per risultare più confortevoli sulla pupilla, spesso si associa una buona protezione dai raggi UV, notoriamente dannosi per la pelle come per gli occhi e persino colorazioni diverse per aggiungere un tocco di stile.

Siliconi a base d’acqua con l’aggiunta di acido ialuronico sono i materiali migliori per rispettare la delicatezza della cornea e mantenere la giusta idratazione e il corretto passaggio d’aria anche dopo ore, così da evitare la comparsa di fastidi e arrossamenti.