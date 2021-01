Una domenica a passeggio nel “parco” di Sacconago

In una domenica di zona arancione ma di sole, la zona industriale di Sacconago diventa un frequentatissimo parco: i viali con ciclabile, i prati e le stradine poderali che si inoltrano tra campi e boschi hanno attratto moltissimi cittadini di Busto Arsizio.

Tutti ben distanziati, anche se con qualche presenza in più nei prati subito intorno alla chiesetta della Madonna in Campagna. Mai grande ressa, tanti invece a passeggio, di corsa o in bici sugli ampi viali che circondano la zona di capannoni e sono aperti verso la campagna.

Tra le curiosità, anche alcuni parapendio a motore in volo, che hanno volteggiato a lungo sopra lo scalo intermodale, i prati, la chiesetta e hanno incuriosito molti.

Sullo sfondo, a chilometri di distanza, il Monte Rosa, le cime dell’Ossola, le valli che sono tradizionale montagna di chi abita nella zona dell’Alto Milanese, a Legnano, Busto e Gallarate: tutte località ancora irraggiungibili dalla Lombardia. Ma del resto, in giorni di “zona arancione” è irraggiungibile anche il Sacro Monte di Varese (dove ieri sono fioccate le multe per non residenti).