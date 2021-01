Fiamme nella notte a Caronno Pertusella, soccorse dieci persone

Fiamme nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 gennaio a Caronno Pertusella: un incendio si è sviluppato intorno alle 4,30 in un appartamento di Corso della Vittoria (una lunga arteria in direzione di Saronno, sulla quale si affaccia anche lo stadio della Caronnese) e ha costretto dieci persone a lasciare la propria abitazione. (foto di repertorio)

Per fortuna non si registrano gravi danni alle persone anche se due bambini – un anno il più piccolo, undici il maggiore – sono stati ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano. Le loro condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto del rogo, del quale per il momento non si conoscono le cause, sono intervenuti in forze i Vigili del Fuoco affiancati da quattro ambulanze e da un’automedica per portare soccorso agli abitanti

Articolo aggiornato alle ore 7,40