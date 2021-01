Giorno della Memoria, appuntamenti a Gavirate e Besozzo

Mercoledì 27 gennaio 2021 “Giornata della Memoria”: diversi gli appuntamenti organizzati della sezione A.N.P.I. Gavirate-Besozzo.

A Gavirate alle ore 10.15, presso il Largo “Deportati nei campi di sterminio” (antistante il piazzale delle Ferrovie Nord), si terrà la benedizione e deposizione di una corona commemorativa. Saranno presenti i delegati dell’Amministrazione comunale e le rappresentanze degli alunni dell’Istituto Edith Stein di Gavirate e dell’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di Gavirate.

La Scuola media “G. Carducci” proietterà in tutte le classi, in presenza e a distanza, lo spettacolo teatrale:

Novecento – Il racconto dell’Italia tra Guerre e Shoah riflettendo sul razzismo, testo e regia di Chiara Colombo

La scuola Primaria “Risorgimento” allestirà nell’atrio della scuola una mostra dal titolo: quanto è successo “Laggiù”: qualunque memoria si costruisce sulla base del sapere

Il Comune di Besozzo organizza due dirette facebook sulla pagina del Comune, in memoria della Shoah: martedì 26 gennaio ore 21.00 “Zita Szigeti il riscatto di una donna sopravvissuta”; domenica 31 gennaio ore 17.30 “La stella di Andra e Tati, storia di due sorelline sopravvissute ad Auschwitz”

“La sezione A.N.P.I. Gavirate Besozzo sostiene idealmente tutte le iniziative che le scuole di Gavirate e Besozzo intraprenderanno per dire NO alla guerra e ad ogni forma di discriminazione. Le parole della senatrice Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz, siano un monito per tutte le studentesse e gli studenti delle nostre scuole“, dicono gli organizzatori.