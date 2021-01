Incidente in via Macchi, traffico in tilt

Un incidente tra due auto ha complicato il ritorno a casa di tanti varesini nella serata di giovedì 7 gennaio.

Intorno alle 18.30, infatti, due auto si sono scontrate in via Giovanni Macchi a Varese, non molto lontano dalla rotonda della Schiranna. Disagi alla circolazione dal momento che la viabilità sulla strada è stata interrotta in entrambi i sensi di marcia.

Sul posto la Polizia Locale e i soccorritori di un’ambulanza in codice giallo. Coinvolta una persona.