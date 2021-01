Incontri e focus, dalla Camera di Commercio il supporto alla digitalizzazione delle imprese

È uno dei principi del Recovery Fund, su cui si puntano le aspettative per un rilancio del sistema economico italiano nel dopo pandemia: la svolta digitale delle imprese deve essere un caposaldo dell’attività di tutti i soggetti operativi, realtà private e pubblica amministrazione.

«Ecco perché, nel solco della forte attenzione che da tempo vede impegnata Camera di Commercio nel supporto alle imprese anche su questi temi – spiega il presidente dell’ente camerale, Fabio Lunghi –, il 2021 sarà ancor di più caratterizzato da una costante e puntuale attività a favore della digitalizzazione del sistema economico varesino».

Un anno a tutto digitale, insomma. «Del resto, l’attenzione verso l’innovazione è da sempre uno dei caratteri distintivi delle imprese che operano sul nostro territorio. Basti pensare che, pur in un anno difficilissimo come quello che ci siamo appena lasciati alle spalle, le aziende varesine hanno sostenuto investimenti importanti: lo certificano gli oltre 2 milioni di euro concessi in contributi da Camera di Commercio su questi temi. Inoltre, le firme digitali rilasciate dai nostri uffici sono aumentate del 40% rispetto al 2019. Non meno significativi sono altri dati di sintesi che esprimono lo sforzo verso il passaggio all’impresa 4.0 che caratterizza il sistema economico varesino. Parlo dell’aumento delle richieste di Spid e dei webinar che, su questi argomenti, hanno sempre fatto registrare il tutto esaurito, confermando come questi strumenti siano diventati di pratica quotidiana per cittadini e imprese. Ben venga dunque la rimodulazione, da parte del Governo, delle spese a carico del Recovery Fund: così, in materia di crediti d’imposta, è opportuno indirizzarsi verso meno agevolazioni per i beni strumentali tradizionali, ma aiuti più generosi su quelli funzionali alla digitalizzazione delle imprese».

Da qui, anche il rinnovato impegno di Camera di Commercio che – già parte attiva del piano nazionale 4.0 col suo progetto Punto Impresa Digitale in sinergia con i Digital Innovation Hub delle associazioni di categoria – fin da subito, in questo 2021 vede l’avvio dell’operatività di un nuovo servizio. Un servizio che, usufruendo di giovani e competenti digital promoter, aiuta le imprese che vogliono migliorare la loro presenza online, rispondendo così a esigenze emerse come sempre più essenziali per superare le conseguenze dell’allerta sanitaria con cui stiamo tutti facendo i conti. Intanto, sul sito di Camera di Commercio – all’indirizzo web www.va.camcom.it , seguendo il percorso “Convegni e Seminari → Webinar” – sono aperte le iscrizioni al ciclo di webinar gratuiti che prenderà il via martedì 19 gennaio, sempre nell’ambito del programma “Eccellenze Digitale” che vede la collaborazione tra Google e Unioncamere. Il tema affrontato sarà “SEO Tech e SEO Local con un focus su Search Console e principali strumenti di controllo”.

Una settimana dopo, martedì 26 gennaio, si parlerà di “SEO Content, Content Strategy e principali strumenti per creare una Content Strategy”. Si passerà quindi a martedì 9 febbraio, con un seminario interattivo online su “I social per business: Facebook”. Il ciclo di webinar si chiuderà martedì 23 febbraio con un incontro dedicato a “I social per il business: Instagram”.