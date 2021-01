Incontro online con Mauro Macchioni e Ray Banhoff

Il 5 febbraio il Fotocinevideoclub Verbano di Sesto Calende organizza l’evento in diretta Facebook dedicato al fotografo Mauro Macchioni, noto come MauMac, che ci presenterà due selezioni delle sue più note fotografie: la prima avrà titolo “Prigionia e ripartenza”, la seconda “From Inside”.

Mauro Macchioni non si riconosce in alcuna, precostituita categoria di fotografi, mostra in modo evidente la sua passione per l’individuo e per “la strada”.

L’incontro, che durerà circa 90 minuti, vedrà la presenza del fotografo e giornalista Ray Banhoff che dialogherà insieme a MauMac, interagendo tramite domande e commenti sulle immagini proiettate.

Il tema principale della serata è tratto dal servizio di VanityFair intitolato dal famoso regista Paolo Sorrentino “Prigionia e ripartenza”, legato al primo lockdown Canario ed alla seguente estate parzialmente liberata. Il secondo tema è una serie incentrata sull’auto come spazio intimo, introspettivo, in cui stare con sé stessi, ricordando, sognando ed osservando il mondo che scorre fuori.

Vedremo un totale di 50 fotografie di forte impatto visivo e coinvolgimento emozionale.

Chi non possiede un account Facebook, potrà seguire la diretta sul sito web del Fotocinevideoclub.