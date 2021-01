Interventi di ripristino stradale a Malnate, previste modifiche alla viabilità

Ci sarà qualche cambio alla viabilità per le strade di Malnate per lavori di intervento di ripristino stradale.

L’istituzione dei provvedimenti viabilistici temporanei ci sarà in via Baracca, via Montello, via Isola Bellae e via Corsica dal 18 al 29 gennaio dalle ore08:00 alle ore 17:00 e comunque sino a termine esigenza.

In particolare ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata su ambi i lati nel tratto a senso unico e istituzione di senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico.

In via Campetto invece ci sarà la chiusura totale della carreggiata dalle ore 08:00 alle ore 17:00 e comunque sino a termine esigenza, sempre dal 18 al 29 gennaio.