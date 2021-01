Lampione pericolante, transennato un pezzo di corso Matteotti

E’ stato un lampione della pubblica illuminazione pericolante a causare la messa in sicurezza, con la delimitazione di un’area, di un tratto di corso Matteotti.

Ad identificare la situazione, su segnalazione di un cittadino, sono stati i vigili del fuoco di Varese: che hanno verificato l’esistenza di calcinacci, causati da un tirante fuori posto, causato da un tassello che non reggeva più lo sforzo. Un pericolo per chi passava, che ha convinto la polizia locale a delimitare l’area e sorvegliare la zona in attesa della messa in sicurezza.

Inizialmente era sembrato un filo delle luminarie natalizie ad aver causato il trambusto in centro Varese: ma le luminarie, a led, non sono pericolose ed era già successo che per il vento avessero ceduto. In questo caso senza conseguenze per nessuno: sono state semplicemente rimesse al loro posto.