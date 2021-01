L’elicottero Leonardo AW169 piace ai vip messicani

Leonardo annuncia l’ingresso dell’elicottero di nuova generazione AW169 sul mercato vip/corporate messicano, un risultato che rafforza il ruolo di Leonardo nel mercato degli elicotteri vip bimotore di cui detiene già una quota del 40% a livello mondiale.

Un operatore privato messicano introdurrà in servizio quest’anno un elicottero leggero-intermedio AW169, caratterizzato da una configurazione altamente personalizzata che combina i più elevati standard di qualità e confort e beneficia dell’eccezionale spazio in cabina tipica del modello.

Per caratteristiche di peso e dimensioni l’AW169 si inserisce tra il più grande AW139, campione di vendite di cui conserva le capacità, e i più piccoli bimotore leggeri offrendo, rispetto a questi ultimi, agli operatori messicani maggior capacità di carico e spazio in cabina.

L’AW169 è nella posizione ideale per ridefinire il mercato regionale. Quasi 240 elicotteri di questo modello sono stati ordinati fino ad oggi da clienti in tutto il mondo per un’ampia gamma di applicazioni civili, di pubblica utilità e militari.