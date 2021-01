Lillo lascia il Varese e va al Fanfulla. Ora però servono rinforzi

Dopo i sei giocatori che hanno lasciato il Città di Varese una settimana fa (Addiego Mobilio, Ammirati, Fall, Malvestiti, Simonetto e Viscomi), un altro giocatore saluta la squadra biancorossa.

Si tratta di Salvatore Lillo, che è stato vero mattatore del precampionato dei biancorossi, andando a segno in tutte le partite della preparazione estiva, ma non è riuscito – anche per qualche problema fisico – a ripetersi in campionato. Due gol (Casale e Arconatese) in nove presenze le cifre in biancorosso dell’attaccante 29enne.

Il giocatore ha chiesto di essere ceduto ed è stato accontentato – destinazione Fanfulla -, intanto però si attendono movimenti in entrata in casa biancorossa.

Dovrebbe essere rimpolpato il gruppo di under per dare maggiori soluzioni a mister Rossi mentre per il difensore centrale che sostituirà Viscomi la speranza della società è quella di averlo a disposizione per la prossima settimana.

In attacco, oltre al discorso di Ebagua, che continua ad allenarsi con il gruppo in cerca della forma migliore, l’idea del Varese è di puntare a un nome importante. Il tempo però stringe e avere il prima possibile un bomber che possa aiutare la squadra è fondamentale per il traguardo salvezza.