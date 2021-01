Lunedì riapre l’ufficio postale di Caiello di Gallarate

Lunedì 18 gennaio 2021 riaprirà finalmente, dopo lunga pausa legata all’emergenza, l’ufficio postale di Caiello di Gallarate, ufficio secondario che serve il quartiere Nord della città, il più distante dal centro.

Poste Italiane ieri, giovedì 14 gennaio, ha confermato la riapertura di due uffici, quello di Sant’Antonino Ticino (frazione di Lonate Pozzolo) e appunto quello di Caiello.

La conferma della data vera e propria di riapertura, 18 gennaio, è stata data dal sindaco Andrea Cassani, che ha anche citato il ruolo svolto dalla collega sindaca di Lonate, Nadia Rosa, e dal senatore Pd Alessandro Alfieri. «Fa un po’ specie che in Italia per ottenere la riapertura di un ufficio postale ci si debba rivolgere a un parlamentare, ma lo ringrazio per l’interessamento anche per Caiello».