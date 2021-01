L’ufficio postale di Sant’Antonino di Lonate Pozzolo riaprirà lunedì 18 gennaio

Riaprirà lunedì 18 gennaio l’ufficio postale di Via Madonna 3 a Sant’Antonino Ticino, frazione di Lonate Pozzolo. Lo comunica la sindaca Nadia Rosa, a seguito di una serie di contatti con Poste Italiane.

«La chiusura dell’ufficio postale di Sant’Antonino Ticino a causa dell’emergenza sanitaria ha causato in questi mesi disagi alla cittadinanza» dice la sindaca. «Per questo motivo sono state continue le mie pressioni ad ogni livello perché si ripristinasse l’operatività dell’ufficio di Via Madonna per dare una soluzione alle difficoltà dell’utenza che doveva recarsi presso altri uffici, spesso affollati a causa della riduzione dei servizi postali in diversi Comuni» (va ricordato che Sant’Antonino ha oltre 5mila abitanti).

Il tema si è riaffacciato anche con una interrogazione in consiglio comunale protocollata dal Centrodestra per Lonate, che chiedeva conto dei tempi, con un pizzico di polemica anche rispetto alle precedenti dichiarazioni del senatore Pd Alessandro Alfieri.

Il parlamentare dem era stato contattato da Rosa proprio «per sostenere la nostra richiesta di riapertura dell’ufficio di Sant’Antonino», così come per l’ufficio di Cajello, quartiere Nord di Gallarate (per cui, similmente, si era attivato il sindaco di Gallarate).

«Il senatore Alfieri si è dimostrato come sempre attento alle richieste del territorio e ha portato avanti le istanze presso Poste Italiane con attenzione e sollecitudine. In data odierna mi ha comunicato che gli uffici postali di Sant’Antonino e di Cajello sono in fase di riapertura. Poco dopo è arrivata al protocollo comunale la lettera di Poste Italiane con la comunicazione ufficiale per il Comune di Lonate Pozzolo del ripristino dell’operatività dell’ufficio postale di Via Madonna 3 a partire da lunedì 18 gennaio.