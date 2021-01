Olivetti: due docu-film da non perdere su TIMVISION

Sono finalmente disponibili su TIMVISION, la TV di TIM, i due docu-film dedicati alla Olivetti: l’azienda italiana che ha saputo introdurre la vera innovazione nel nostro Paese dimostrandosi all’avanguardia in campo tecnologico. Diretti dal regista Davide Maffei e realizzati in collaborazione con l’Associazione Archivio Storico Olivetti (AASO), i due docu-film sono stati prodotti da Serena Mignani per Air Pixel e narrano l’evoluzione di quest’azienda di Ivrea. Possiamo definirli dei veri e propri capolavori, in grado di raccontare attraverso testimonianze reali, interviste e documenti storici, una realtà che ha fatto la storia nel nostro Paese.

“Paradigma Olivetti” e “Prospettiva Olivetti” sono dunque film che meritano di essere visti, perché tutti dovremmo conoscere l’evoluzione di quest’azienda italiana, vero e proprio simbolo di un’innovazione che ai tempi era senz’altro straordinaria.

Paradigma Olivetti: la rivoluzione nel design dell’ufficio

“Paradigma Olivetti” il primo dei due docu-film diretti da Davide Maffei, racconta il periodo storico che va dagli anni ‘60 agli anni ‘90: quella che oggi viene definita “era post-Adriano”. La narrazione parte dall’arrivo in azienda di Ettore Sottsass, architetto e designer che entrò in Olivetti nel 1958 rivoluzionando il mondo dell’ufficio introducendo macchine da scrivere dal design unico come l’iconica Olivetti Valentine e la Lettera 22. Qualche anno dopo, la Olivetti iniziò a produrre anche le prime calcolatrici portatili elettroniche grazie a Mario Bellini, altro importante protagonista dell’era post-Adriano. Nel docu-film compare anche la straordinaria figura di Perry King, purtroppo scomparso di recente: entrò nella grande famiglia Olivetti nel 1964 con la sua grafica d’avanguardia.

Sono dunque diversi i personaggi che vediamo comparire in questo film documentario, che ci offre uno spaccato storico dalla grande profondità su un’azienda che tra gli anni ‘60 e gli anni ‘90 si è saputa distinguere, portando una ventata di innovazione e indirizzando l’Italia verso l’era del digitale.

Prospettiva Olivetti: un viaggio nei luoghi simbolo dell’azienda

“Prospettiva Olivetti” ci porta invece alla scoperta dei luoghi simbolo dell’azienda, costruiti tra gli anni ‘60 egli anni ‘80 ed oggi intrisi di nuova vita. La narrazione parte da Ivrea e ci guida in un viaggio ricco di voci e testimonianze che attraversano gli stabilimenti industriali ed i negozi che hanno rappresentato, in quegli anni, un vero e proprio modello d’avanguardia architettonica.

In questi docu-film ritroviamo i racconti dei protagonisti dell’epoca: da Elserino Piol a Carlo De Benedetti per quanto riguarda le attività della Olivetti; da Michele De Lucchi ad Antonio Macchi Cassia per il design; da Gianni Berengo Gardin a Giorgio Colombo per ciò che concerne l’architettura d’avanguardia. Possiamo riscoprire gli ex stabilimenti di quest’azienda e compiere un viaggio in un passato che appare molto meno lontano di quel che in realtà è. Perchè non possiamo negare, dopo aver visto questi capolavori, che la Olivetti è stata un’azienda in grado di anticipare i tempi e portare l’innovazione nel nostro Paese sia in campo tecnologico che architettonico. Una realtà che continuerà a rappresentare un simbolo dell’Italia che si avvia verso l’era del digitale grazie a personalità di grandissimo spessore. Entrambi i docu-film sono disponibili su TIM VISION e meritano proprio di essere assaporati.