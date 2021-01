Openjobmetis, niente da fare: con la Fortitudo non si giocherà

Per la quarta volta consecutiva, la Pallacanestro Varese dovrà rinunciare a scendere in campo in una partita di Serie A a causa del Covid-19. Domenica (24 gennaio) quindi non si disputerà il match tra Openjobmetis e Fortitudo Bologna rimasto a lungo in bilico: lo ha comunicato Legabasket – a cui spettava la decisione in merito – dopo avere consultato la documentazione medica inoltrata dalla società biancorossa.

La comunicazione parla della necessità di “procedere a ulteriori accertamenti di natura cardiologica e che pertanto l’iter di rilascio dell’idoneità sportiva è sospeso”; non è specificato se la questione è relativa a un solo giocatore o a più uomini: sono comunque tre quelli che si sono sottoposti agli esami per ottenere una nuova idoneità dopo il tampone negativo dei giorni scorsi.

Di certo Varese a questo punto ha a disposizione troppi pochi atleti sani (tra quelli con contratto professionistico) rispetto ai sei previsti dal protocollo adottato da Legabasket per disputare una partita di Serie A. Incontro che tra l’altro (ma questo non incide né sul protocollo né sul rinvio) è anche delicato per quanto riguarda la lotta per non retrocedere.

A questo punto la Openjobmetis potrebbe tornare in campo (condizionale è d’obbligo) domenica 31 gennaio a Desio, nel derby contro Cantù, in un’altra sfida chiave per la salvezza. La certezza è che nel 2021 i biancorossi non hanno ancora letteralmente messo piede sul parquet, visto che i primi tamponi positivi (ben 12 nel gruppo squadra) risalgono al 2 gennaio e da allora la squadra non si è più allenata collettivamente.

Il club di piazzale Gramsci ha scelto di non commentare ufficialmente la notizia per il momento, e di attenersi alla decisioni prese da Legabasket in merito al rinvio. Intanto sembra sempre più vicino l’accordo con il pivot nigeriano John Egbunu di cui abbiamo parlato ieri.

Di seguito il comunicato completo firmato da Umberto Gandini, numero uno di Legabasket.