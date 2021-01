Pd provinciale: “Perplessi e delusi per la crisi di Governo”

La segreteria provinciale del Partito democratico di Varese esprime perplessità e delusione riguardo la crisi di Governo che si sta sviluppando in questi giorni.

«Il Partito democratico – si legge in una nota firmata dai vertici del Pd provinciale – ha sempre cercato, durante questi mesi drammatici per il nostro Paese e, di conseguenza, per il nostro territorio, di costruire e mettere in campo idee, proposte, iniziative politiche per cercare di affrontare la pandemia e la crisi economica cercando occasioni di rilancio. Rimaniamo per questo motivo perplessi davanti alla scelta di Italia Viva di aprire una crisi di governo che appare tutt’ora incomprensibile alla maggioranza dei cittadini».

«Il Paese sta affrontando un momento cruciale della propria storia. Oltre le già citate tragiche difficoltà dovute alla pandemia, troviamo dinanzi a noi una possibilità unica di ripartenza grazie al Recovery Fund stanziato dall’Unione Europea grazie all’azione di questo governo. In questo contesto sarebbe stata auspicabile la collaborazione costruttiva e centrata sulle questioni sostanziali da parte di tutte le forze politiche, specialmente quelle che compongono la maggioranza. Si sta rendendo, invece, il Paese ostaggio dei giochi di palazzo di Matteo Renzi».

«La scelta di aprire questa crisi rappresenta un gravissimo errore politico da parte di Italia Viva che rischia di comprometterne definitivamente la credibilità e la possibilità di future interlocuzioni – conclude la nota della segreteria Dem – Ci auguriamo pertanto una risoluzione parlamentare della crisi che permetta di proseguire l’attuale esperienza governativa per guidare il Paese nella necessaria ripartenza dei prossimi mesi».