In piazza Repubblica arriva il presidio dei vigili. Ma non nel Gazebo

La conferma dell’arrivo della polizia locale in piazza Repubblica con uno specifico presidio, di cui tanto si è parlato nei mesi scorsi, è arrivata nella seduta della commissione Sicurezza e Polizia Locale del 25 genvaio 2021.

Alla domanda del consigliere Valerio Vigoni (Lista Orrigoni), che chiedeva se lo spostamento di uno dei due gazebi preludesse alla creazione di un presidio della polizia locale, il vicesindaco Daniele Zanzi ha risposto:«Quel Gazebo è privato e affittato per brevi periodi ad attività commerciali. Quando ho chiesto alla proprietà se avesse intenzione di darlo in usufrutto alla polizia locale, mi è stato risposto che era più redditizio affittarlo per brevi periodi».

Così in comune è stata ideata una proposta alternativa, anche più stabile di quella iniziale: «E’ stata prevista la realizzazione di un fabbricato nell’area proprio sottostante a quella dove è stato trasferito il gazebo, e li verrà costruito un presidio, della dimensione di circa 20 metri, che verrà utilizzato dalla polizia locale in vista del mercato»