Pro Patria – Alessandria: aria di alta clasifica allo “Speroni”

Dopo la vittoria a Livorno, la Pro Patria di mister Ivan Javorcic torna a giocare allo “Speroni” (sabato 16 gennaio, calcio di inizio alle 15:00) per chiudere il girone di andata.

L’avversario designato è l’Alessandria, per una partita che, anche grazie alla copertura di Sky Sport, ha tutti i connotati del big match. Tigrotti e piemontesi sono difatti separati da un solo punto in classifica e rispettivamente occupano il quarto e il terzo posto (anche se ai secondi manca un partita da recuperare).

L’allenatore della Pro Patria Ivan Javorcic presenta la gara evidenziando la forza dell’avversario: «L’Alessandria ha una delle rose più competitive dell’intera Serie C, e si sono ulteriormente rafforzati in questa sessione di mercato. È un top team, dopo un inizio difficile ha costruito la propria identità sulla qualità e l’esperienza dei singoli. Ha tutte le caratteristiche di chi può ambire a vincere il campionato. La classifica adesso conta relativamente secondo me, perché è provvisoria e ci sono tante squadre stipate in pochi punti. Non è ancora da guardare, noi conosciamo il nostro obiettivo e quello che vogliamo sia il nostro percorso, domani andremo in campo con sette under. C’è soddisfazione e orgoglio sicuramente, stiamo facendo bene il nostro lavoro, ma niente di più».

Sulla condizione della squadra, la Pro Patria ha ancora problemi di infermeria, con l’ultima tegola Fietta che ha riportato una lussazione al gomito nella partita di Livorno e che ne avrà per almeno un mese. Il centrocampista va ad aggiungersi a Galli e Ghioldi, mentre non ci si sbilancia su Latte Lath: «Fietta era una risorsa importante, stiamo recuperando qualcuno ma non siamo ancora al massimo. Rimaniamo comunque consapevoli della nostra competitività, abbiamo anche noi un’identità forte e riusciamo di solito a competere per il risultato a prescindere da chi ci troviamo davanti».

È un’Alessandria invece che nel mercato si è rinforzata con due calciatori che allo “Speroni” sono conosciuti piuttosto bene: Mirko Bruccini ha giocato sei stagioni a Busto Arsizio con oltre 170 partite in biancoblu; Francesco Giorno è invece uno dei prodotti del settore giovanile tigrotto, oltre a essere bustocco di nascita.

