Pro Patria a Vercelli per un’altra sfida da zone nobili

Domani – sabato 30 gennaio ore 15.00 – la Pro Patria di mister Ivan Javorcic sarà impegnati in un’altra partita di vertice, dopo il pareggio strappato all’ultimo secondo contro la Carrarese. Questa volta si va in trasferta a Vercelli, a sfidare una Pro – quella piemontese – terza in classifica a 35 punti e reduce da un vittorioso derby piemontese con il Novara. La Pro bustocca sta un po’ più sotto, a 31 punti, in una classifica davvero corta che vede cinque squadre tra i 28 e i 30 punti. All’andata le due contendenti – con un passato nobile – si erano affrontate allo Speroni, ne venne fuori una partita arcigna che però finì 1-1.

Per continuare la striscia di risultati utili (che adesso si attesta a 6) Javorcic dovrà fare a meno di Parker e Cottarelli, fino ad adesso quasi insostituibili, squalificati per somma di ammonizioni, e dei lungo degenti Ghioldi e Fietta: “La Pro Vercelli è una squadra completa, ha gamba, qualità e una buona base di giocatori di esperienza e di prospettiva. Sarà senza dubbio una partita interessante da vivere, in cui i duelli e gli episodi saranno decisivi nel risultato finale. Noi piano piano smaltiamo gli acciacchi di questo periodo, e arriviamo a questo match in condizioni leggermente migliori rispetto a settimana scorsa. Il pareggio di settimana scorsa è andato ad aumentare la consapevolezza che abbiamo nei nostri mezzi, di un’identità tattica precisa del gruppo che permette di leggere con lucidità le situazioni di gioco; certo è un percorso in divenire anche perché come già detto in questo girone di ritorno le partite saranno molto più curate: la classifica inizia ad avere un senso e i punti pesano, e quindi anche le partite si preparano sui minimi dettagli. Noi comunque le affrontiamo a viso aperto, anche perché ormai abbiamo anche un importante lato emotivo, di voglia di lottare per i risultati e continuare a crescere”.

DIRETTAVN – Il racconto della gara è già iniziato su VareseNews (guarda qui). Potrete commentare in tempo reale l’andamento del match e interagire con l’hashtag #DirettaVn sui social.

CLASSIFICA: Como 43; Renate 42; Pro Vercelli 35; Alessandria 34; Pro Patria 31; Juventus U23, Lecco, Carrarese 30; Grosseto, Pontedera 28, Pro Sesto, AlbinoLeffe 26; Pergolettese, Olbia, Pistoiese 22; Novara, Giana Erminio 19; Piacenza 18; Livorno 17; Lucchese 16;