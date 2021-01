Probabile il colloquio orale anche per la maturità 2021

Una maturità “light”. La decisione definitiva non è ancora stata presa ma il Ministro dell’Istruzione Azzolina assicura che sarà una prova di fine percorso scolastico seria e soddisfacente. La situazione lascia intendere che anche quest’anno si procederà con un colloquio unico e globale e che la commissione sarà formata dai docenti interni con l’eccezione del presidente proveniente da un’altra istituzione scolastica.

A fine gennaio, abitualmente, la tensione tra i maturandi saliva in vista dell’annuncio della materia della seconda prova scritta, piuttosto che di quella del commissario esterno. In questo anno così particolare, gli studenti attendono di conoscere se e come sarà la futura prova dell’Esame di Stato.

Incertezza c’è sulla prima prova scritta, quella di italiano che si vorrebbe far eseguire comunque, le condizioni igienico sanitarie imporrebbero, però, paletti e limitazioni di difficile attuazione. Meglio riproporre il modello dello scorso anno, quando i maturandi furono chiamati a sostenere un colloquio multidisciplinare .

Si potrà non ammettere un candidato all’esame finale dato che la didattica a distanza è diventata ormai “strutturale” e non “emergenziale”, ma la decisione dovrà essere collegiale: un solo 5 non verrà considerato sufficiente a far ripetere l’intero anno.

Sarà probabilmente valutata l’esperienza di Alternanza, che molti ragazzi stanno simulando o svolgendo a distanza, mentre non verranno somministrate le prove Invalsi.

Il giudizio finale sarà legato soprattutto alla carriera scolastica complessiva e solo per il 40% dall’andamento dell’orale in sede di esame.

Queste sono le indiscrezioni più quotate: il Ministro ha assicurato chiarezza in tempi stretti. Per molti ragazzi c’è ancora la speranza che anche l’Italia segua l’esempio francese e inglese e annulli del tutto l’Esame conclusivo.