Ricette, tane e mangiatoie: laboratori di natura per bambini

Se i bambini hanno nostalgia di natura, le Oasi Lipu provano a portare un po’ di esperienze significative direttamente a casa delle famiglie con delle attività guidate da esperti e volontari online, in linea con quanto accade di solito, al netto delle attuali esigenze sanitarie, nelle aree protette gestite dalla Lega italiana protezione uccelli.

L’iniziativa si chiama “Oasi live Lipu” ed è gratuita per tutti i soci dell’associazione.

A promuovere i prossimi tre laboratori è l’Oasi Lipu di Cesano Maderno per permettere ai bambini di scoprire come aiutare nel concreto uccellini e piccoli animali durante l’inverno.

Di seguito il programma

Sabato 23 gennaio, ore 10

RICETTE SPECIALI

Attività per bambini indicativamente dai 6 agli 11 anni

Sabato 13 febbraio, ore 10

PICCOLE CASE PER PICCOLI ANIMALI

Attività per bambini indicativamente dai 3 ai 5 anni

Sabato 27 febbraio, ore 10

PICCOLE CASE PER PICCOLI ANIMALI

Attività per bambini indicativamente dai 6 agli 11 anni

Per partecipare è necessaria la prenotazione scrivendo a oasi.cesanomaderno@lipu.it.

Per maggiori informazioni educazione@lipu.it.