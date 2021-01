Riflessioni sulla memoria, incontro con Alain Elkann ed Elena Loewenthal

Proseguono gli appuntamento online del Circolo dei Lettori di Novara.

Martedì 19 gennaio alle ore 21 è in programma un incontro con Alain Elkann ed Elena Loewenthal nell’ambito del ciclo “Io so cosa vuol dire non tornare. Condividere la memoria. Nel cammino di Primo Levi” in collaborazione con Centro Internazionale di Studi Primo Levi di Torino.

A partire dall’uscita del postumo L’immortale Bartfuss (Guanda), un omaggio ad Aharon Appelfeld, scrittore simbolo della riflessione sulla memoria e la necessità di non dimenticare. Ambientato nell’Israele contemporaneo, questo romanzo è forse il ritratto più profondo e potente dell’autore di Storia di una vita e Badenheim 1939, entrambi in Italia pubblicati da Guanda.

La storia è del protagonista, Bartfuss, definito enigmaticamente «l’immortale» per essere sopravvissuto ai campi di concentramento. Ora, rinchiuso in un matrimonio senza speranza, prigioniero di una famiglia che ritiene solo un covo di serpi, Bartfuss si trascina da un bar all’altro pur di non stare fra le mura di casa, lotta per sopprimere le emozioni e i ricordi che teme e disprezza, mentre cerca di mantenere vivo l’equilibrio, la dignità e la compassione essenziali per un essere umano.

Qui i dettagli per seguire l’incontro