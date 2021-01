Saponetta WiFi: comoda e leggera

In un’epoca come la nostra, dove è necessario restare sempre collegati con il mondo del web, la tecnologia ha fatto grossi passi in avanti per facilitare sempre di più le nostre esigenze. Tra i vari strumenti che possono essere utilizzati anche fuori casa, ne esistono diversi portatili, che ci permettono, in egual modo, di restare sempre connessi alla rete internet.

La saponetta WiFi è proprio uno di questi: questa, infatti, funge da router WiFi 4g. Potremmo definirlo un modem in miniatura da portare sempre con sé. Grazie a questo innovativo strumento di connessione internet, possiamo quindi, accedere velocemente ad ogni tipo di informazione sul web, utilizzando sempre la nostra rete WiFi, anche quando siamo fuori casa.

Quali vantaggi ha e come si può utilizzare?

Innanzitutto, per poter utilizzare la nostra saponetta con router WiFi 4g, dobbiamo procedere con la configurazione. Quest’operazione è molto semplice: basterà modificare le impostazioni della connessione dati, variando l’opzione APN. Questo parametro, che ci verrà dato dal venditore da cui abbiamo acquistato il dispositivo, cambierà a seconda del nostro operatore telefonico.

Una volta configurata, la nostra saponetta WiFi sarà finalmente attiva. A questo punto sorge spontanea una domanda: come possiamo utilizzarla? In realtà, contrariamente a quanto si possa pensare, basta possedere una scheda SIM telefonica dotata di una connessione dati internet, appartenente a qualunque operatore di telefonia mobile.

Non ci occorreranno, inoltre, fastidiosissimi cavi poiché si tratta di un dispositivo wireless. In poche parole, quindi, avremo a disposizione una scheda ricaricabile da inserire all’interno della saponetta, con cui poter navigare sul web velocemente.

I vantaggi dell’utilizzo della saponetta con router WiFi 4g sono sicuramente quelli di avere sempre a portata di mano una connessione sicura e rapida, proprio come a casa, senza rischiare di avere problemi. Un vantaggio soprattutto per chi lavora costantemente in collegamento con la rete internet.

Inoltre, poter avere a disposizione questo servizio portando con sé un oggetto piccolo e poco ingombrante, è ancora meglio.

Qual è il modello migliore? Guida all’acquisto

In tutti i negozi di elettronica specializzati, e sui tanti siti internet da cui poter acquistare questi dispositivi tecnologici, troviamo una vasta scelta di modelli disponibili. Proprio per questo motivo, risulta difficile scegliere quali tra questi acquistare, quale sia il più adatto alle nostre esigenze.

Innanzitutto, bisogna sapere che per poter acquistare un prodotto sicuro e affidabile, è necessario restare su una fascia di prezzo che non va al di sotto dei 40/50 Euro. Dopodiché, è preferibile prestare attenzione ad alcune caratteristiche specifiche, come ad esempio, la “sim free”, che permette di inserire una scheda appartenente ad operatori telefonici sia nazionali che mondiali. Oppure, ancora, il “4G”, di cui abbiamo già parlato e che consente di raggiungere un’ottima velocità di navigazione internet.

In base a questi parametri, e alle diverse esigenze, possiamo acquistare la nostra saponetta WiFi.

Sul mercato, i diversi modelli che vengono forniti alla clientela, sono prodotti da altrettanti differenti brand: la maggior parte garantisce l’ottima funzionalità del prodotto in quanto, si tratta di marchi famosi e assolutamente affidabili.

In generale, come già anticipato, si parte da un prezzo base di 40/50 Euro, fino ad arrivare a costi più elevati, con caratteristiche differenti. In ogni caso, l’acquisto di una saponetta di questo tipo è senza dubbio la soluzione migliore per chi ha necessità, per lavoro o per altri motivi, di avere sempre a disposizione un’ottima connessione internet, affidabile e senza costi eccessivi.