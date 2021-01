Schermi touch alle elementari di Valdarno e armadietti alle scuole di Albizzate

Nuovi armadietti per gli alunni delle scuole elementari e medie di Albizzate e nuovi schermi touch per le aule della scuola elementare della frazione Valdarno. Si apre con due novità il 2021 delle scuole albizzatesi.

Entrambi gli interventi sono stati concordati dall’Amministrazione comunale con gli istituti scolastici e sono in fase di installazione.

Alla scuola elementare di Valdarno i quattro schermi digitali sono stati già montati nelle classi. Sono costati 10mila euro ma l’intervento prevede anche uno schermo mobile che sarà utilizzato nel plesso di Albizzate.

«Abbiamo optato per gli schermi touch perché sono una tecnologia più avanzata rispetto alle LIM – spiega l’assessore all’Istruzione Cinzia Trombino -. Questo intervento si è concentrato sugli schermi perché a Valdarno non c’erano gli spazi per gli armadietti come ad Albizzate e inoltre gli alunni hanno già a disposizione degli scaffali che sono stati integrati».

Per le scuole di Albizzate, invece, sono stati ordinati i nuovi armadietti per gli alunni che saranno installati verosimilmente a metà febbraio. Si tratta di 120 armadietti per le medie e 164 per le elementari. In questo caso il costo per l’amministrazione comunale è stato di circa 23mila euro.

«In questo caso è una scelta concordata con gli insegnanti per un duplice motivo – spiega l’assessore -: da un lato per alleggerire gli zaini degli alunni, soprattutto di quelli che vanno a scuola con il servizio pedibus. Dall’altro per cominciare ad insegnare ai bambini ad organizzare e curare un proprio spazio, più sicuro anche in questi momenti di emergenza sanitaria».