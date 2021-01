Scontro fra tre auto in via Torino a Gallarate, non ci sono feriti gravi

Nella serata di domenica 24 gennaio a Gallarate si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto tre automobili. L’impatto è avvenuto lungo la via Torino ed è stato molto violento anche se, fortunatamente, non sembrano esserci gravi conseguenze fisiche per le persone rimaste coinvolte. Sul posto intervengono il personale sanitario della croce rossa di Busto Arsizio e i vigili del fuoco.