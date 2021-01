Una scuola da favola: le Pertini in un libro

L’Istituto comprensivo Pertini è una scuola da favola. Tanto che, per farla conoscere, di favola ne è stata scritta una. Scritta e illustrata. Si intitola “Ho fatto un sogno – una favola di scuola”.

L’IC Pertini di Busto Arsizio è una scuola silenziosa ma attiva che, forse, rischia talvolta di passare inosservata: complice anche la posizione periferica, in fondo alla via Rossini, ai margini della città. Ma alle “Pertini” quella collocazione la valutano diversamente.

Periferia vuol dire, a volte, stare lontani dal traffico del centro cittadino. Vuol dire anche avere più spazio verde: un parco come quello delle “Pertini”, in effetti, se lo sogna la maggior parte delle scuole, per non parlare delle strutture sportive e della pista di atletica.

Così, in occasione degli open day, alcuni insegnanti dell’istituto hanno pensato bene di pubblicare un libro (online a questo link ), che si intitola: “Ho fatto un sogno – una favola di scuola”.

Racconta di una scuola che sorride, ai margini del bosco. Una scuola che in primavera profuma di tiglio e d’inverno, con un velo di neve, pare un posto incantato.

Alle “Pertini” giurano che è proprio così. Visitare per credere.