Servizio idrico e rincari sulle bollette, una serata su “Sei di Marnate se…” con Paolo Mazzucchelli

Un incontro on line per parlare della gestione idrica in provincia di Varese: bollette, depuratori, qualità dell’acqua, rete idrica sono solo alcuni dei temi che verranno sviluppati lunedì 11 gennaio alle 21.00 durante la diretta streaming sul gruppo facebook Sei di Marnate se…. che avrà come ospite il presidente di Alfa srl ( che si occupa del servizio idrico in tutta la provincia), Paolo Mazzucchelli.

Gli amministratori del gruppo Luca Calamari e Michela Terzi, hanno deciso di organizzare un’intervista con l’obiettivo di spiegare la situazione attuale della società, i progetti presenti e futuri che coinvolgeranno direttamente e indirettamente anche i cittadini di Marnate.

Si parlerà della questione del rincaro delle bollette e ci sarà la possibilità di fare le domande direttamente al presidente, sempre con la moderazione dei due amministratori. Per rispettare le liturgie giornalistiche del caso parteciperanno anche due giornalisti locali: Andrea Della Bella di Malpensa24 e Orlando Mastrillo di Varesenews.