Si è spento Antonio Moglia, “l’uomo dei diamanti” di Gallarate

È morto a 90 anni Antonio Moglia, fondatore della gioielliera di via Mercanti a Gallarate e grande esperto di diamanti e pietre preziose.

La sua fortuna l’ha fatta con il negozio nella storica via del commercio di Gallarate, ma soprattutto grazie alla sua attività di gemmologo, sempre in giro per il mondo alla ricerca di pietre preziose e di più accurate operazioni di taglio, per valorizzarle.

Moglia si è spento nella giornata di Epifania: i funerali si terranno venerdì 8 gennaio, alle 14, nella basilica di Santa Maria Assunta, preceduti alle 13.45 dal rosario.