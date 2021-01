Sospetti spacciatori a Nosate, multati e allontanati

A spasso per Nosate con sostanza per “tagliare” la cocaina, nonostante fossero residenti in altra Regione: per questo sono stati multati due giovani, di 27 e 31 anni, con precedenti per droga e rapina.

La Polizia locale del Corpo Intercomunale di Castano Primo – Nosate, ieri mattina ha svolto un sevizio alla microcriminalità.

Il servizio, articolato dapprima con un pattugliamento di prossimità all’interno del paesino di Nosate, ha visto poi l’effettuazione di posti di controllo casuali e di un pattugliamento nell’area boschiva limitrofa il piccolo centro abitato (affacciato sulla valle del Ticino, è il paesino più piccolo della provincia di Milano).

Proprio durante quest’ultima, gli agenti hanno notato due sospetti e li hanno controllati: i due si sono dati alla fuga ma sono stati fermati. Gli agenti della locale hanno trovato materiale atto al confezionamento e della sostanza per “tagliare” la cocaina.

I fermati sono stati accompagnati presso il locale Comando di Piazza Mazzini sede del Corpo Intercomunale per l’identificazione (uno dei due era anche privo di documenti d’identità al seguito): i due, di anni 27 e 31, residenti in un’altra regione, avevano penali specifici per spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, rapina aggravata e vari altri reati contro il patrimonio e contro l’autorità. Al termine dell’attività venivano sanzionati per le violazioni Covid-19 in quanto essendosi spostati dal comune di residenza senza giustificato motivo. Alla luce delle risultanze e dall’attività investigativa espletata essendo i due pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica ai sensi del D. L.vo n° 159/2011, è stata anche richiesta la misura di prevenzione personale dai territori di Nosate e Castano Primo.