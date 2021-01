Stefano Caccavari e la “startup agricola” nata grazie al crowdfunding

Nato da “un’idea folle” che ha iniziato a prendere forma nel 2017, in occasione dei 20 anni di VareseNews, DigitaLife è il docufilm prodotto da Varese Web in collaborazione con Rai Cinema e Fondazione Ente dello Spettacolo. Un mosaico di storie, sentimenti, dolori e cambiamenti magistralmente orchestrati dal regista Francesco Raganato il quale, con i video-contributi inviati dai cybernauti (user-generated content), ha dato vita a un prodotto cinematografico che è un vero e proprio spaccato storico e sociale.

Grazie ai contenuti creati dagli utenti che per l’occasione si sono trasformati da fruitori passivi a partecipanti attivi, DigitaLife racconta di come internet e il digitale hanno cambiato il mondo e lo fa attraverso le voci e le storie dei suoi protagonisti.

Stefano Caccavari è uno di questi. Giovane imprenditore calabrese, Stefano ha avviato la “startup agricola” Mulinum San Floro nel 2016 grazie ad un crowdfunding lanciato su Facebook.

Startup e internet sono ormai un binomio consolidato, Stefano ne è un esempio: sfruttando la rete e tutti i suoi servizi è riuscito a ottenere risultati incredibili.

“Mulinum è un progetto agricolo che si è realizzato come un sogno grazie a internet. Facebook è stato il trampolino di lancio per comunicare con centinaia di persone e ottenere i fondi necessari per realizzare il casolare rustico dove oggi il grano diventa farina e la farina diventa un prodotto da forno” racconta Stefano.

Un assaggio della sua storia in questo video.

LA SERATA CINEFORUM DEL 15 GENNAIO

Venerdì 15 gennaio 2021, a distanza di due anni dal suo debutto in sala, DigitaLife tornerà sugli schermi (questa volta saranno quelli dei vostri dispositivi: tablet, smartphone, computer).

La serata – rigorosamente “digitale” – è aperta a tutti e avrà inizio alle ore 20.30, in diretta streaming sulla pagina Facebook di VareseNews.

