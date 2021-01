Tentata rapina a Novate Milanese, arrestato un 18enne

Ha tentato di rubare alcuni vestiti all’interno di un negozio a Novate Milanese. I carabinieri hanno arrestato un 18enne di origine rumena, già noto alle forze dell’ordine, per tentata rapina.

I fatti lunedì 25 gennaio all’interno del centro commerciale “Metropoli” di via Amoretti. Il giovane ha tolto le placche antitaccheggio e sottratto alcuni capi di vestiario, per un valore complessivo di circa 28 euro dall’Oviesse, ma attraversate le casse senza pagare è stato fermato dagli addetti alla sicurezza, strattonati violentemente e colpiti con calci e pugni dall’aspirante ladro. I militari presenti sul posto sono subito intervenuti, la refurtiva è stata recuperata e restituita.

Gli addetti alla vigilanza non hanno riportato lesioni personali. Arrestato, espletate le formalità di rito, il 18enne è stato trattenuto in camera di sicurezza, per essere giudicato con rito direttissimo. L’arresto è stato convalidato e il giovane è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.